Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Путина просят снизить срок беременности до 7 месяцев

Общество

Похоже, бытовавший в дни ЧМ-2018 анекдот — о том, что, если сборная РФ выйдет из группы (что, как известно, и произошло), Кремль может не только поднять пенсионный возраст, но и сократить срок беременности, — близок к реализации на практике.

Путина просят снизить срок беременности до 7 месяцев. 389617.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

На небезызвестном ресурсе change.org появилась шуточная петиция "Требуем снизить срок беременности женщин с 9 до 7 месяцев", обращенная к президенту РФ Владимиру Путину. Ее автор — москвичка Анна Рыжкова — просит главу страны поставить перед правительством и медициной задачу по снижению сроков беременности, поскольку нынешний — ставит под угрозу российскую демографическую ситуацию. Несмотря на явно стёбную подоплеку обращения, петицию подписали более 6 тысяч человек.

Автор инициативы призывает начать широкое обсуждение с участием роддомов и других медицинских и общественных организаций комплекса медицинских мер, способных снизить срок продолжительности беременности.

Не менее любопытны, чем сама петиция, комментарии под ней. Например, Анна Павлова предлагает пойти еще дальше и "перевести всех женщин на откладывание яиц". "Совместное высиживание яиц очень укрепит семью и даст возможность мужчинам наравне с женщинами участвовать в воспроизводстве потомства", — убеждена Павлова.

Читайте также:

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы 

Дошутились: Китай навсегда заблокировал политические анекдоты 

Дзюба обогнал Месси в рейтинге лучших игроков ЧМ-018 Дзюба обогнал Месси в рейтинге лучших игроков ЧМ-018

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы стёб ЧМ-2018 шутка пенсия анекдот петиция беременность Владимир Путин чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Формула небес
Ангела Меркель всегда в списке Forbes
Новинки
"Бомбора": не пропустите в отпуске книжные новинки!
Читательский топ
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Новости Все >
Путина просят снизить срок беременности до 7 месяцев
ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot
Российские ученые смогут хранить донорское сердце 24 часа
Подавшего в отставку главу СК Москвы задержала ФСБ
Названы регионы России с самой грязной питьевой водой
СМИ: Трамп разрушил планы советников о жестокой атаке на Путина
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа

Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.

Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг

По мнению финских журналистов, встреча с Трампом в Хельсинки – отличный повод для Путина извиниться за тоталитарное прошлое его государства.

СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Политика
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Граждане Литвы массово бегут из страны
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Соломон Соловьев Ангела Меркель всегда в списке Forbes Соломон Соловьев Игорь Буккер Туринская плащаница опровергла ученых Игорь Буккер Инна Шейхатович Опера: пощечина от белокурой Кармен Инна Шейхатович
Комментарии
ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ: Трамп разрушил планы советников о жестокой атаке на Путина
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ: в Прибалтике начали арестовывать россиян?
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
В украинской тюрьме оставили Надежду
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
"Лучше, чем супер": Лавров рассекретил приватную беседу президентов
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
СМИ: Трамп разрушил планы советников о жестокой атаке на Путина
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают

Полиция задержала россиянку России Марию Бутину по подозрению в работе иностранным агентом для России. Что власти США будут делать с "опасной рыжей девочкой"?

За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался