Путина просят снизить срок беременности до 7 месяцев

Похоже, бытовавший в дни ЧМ-2018 анекдот — о том, что, если сборная РФ выйдет из группы (что, как известно, и произошло), Кремль может не только поднять пенсионный возраст, но и сократить срок беременности, — близок к реализации на практике.
На небезызвестном ресурсе change.org появилась шуточная петиция "Требуем снизить срок беременности женщин с 9 до 7 месяцев", обращенная к президенту РФ Владимиру Путину. Ее автор — москвичка Анна Рыжкова — просит главу страны поставить перед правительством и медициной задачу по снижению сроков беременности, поскольку нынешний — ставит под угрозу российскую демографическую ситуацию. Несмотря на явно стёбную подоплеку обращения, петицию подписали более 6 тысяч человек.
Автор инициативы призывает начать широкое обсуждение с участием роддомов и других медицинских и общественных организаций комплекса медицинских мер, способных снизить срок продолжительности беременности.
Не менее любопытны, чем сама петиция, комментарии под ней. Например, Анна Павлова предлагает пойти еще дальше и "перевести всех женщин на откладывание яиц". "Совместное высиживание яиц очень укрепит семью и даст возможность мужчинам наравне с женщинами участвовать в воспроизводстве потомства", — убеждена Павлова.
Читайте также:
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Дошутились: Китай навсегда заблокировал политические анекдоты
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.
По мнению финских журналистов, встреча с Трампом в Хельсинки – отличный повод для Путина извиниться за тоталитарное прошлое его государства.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Полиция задержала россиянку России Марию Бутину по подозрению в работе иностранным агентом для России. Что власти США будут делать с "опасной рыжей девочкой"?