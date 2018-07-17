Путина просят снизить срок беременности до 7 месяцев

Похоже, бытовавший в дни ЧМ-2018 анекдот — о том, что, если сборная РФ выйдет из группы (что, как известно, и произошло), Кремль может не только поднять пенсионный возраст, но и сократить срок беременности, — близок к реализации на практике.

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На небезызвестном ресурсе change.org появилась шуточная петиция "Требуем снизить срок беременности женщин с 9 до 7 месяцев", обращенная к президенту РФ Владимиру Путину. Ее автор — москвичка Анна Рыжкова — просит главу страны поставить перед правительством и медициной задачу по снижению сроков беременности, поскольку нынешний — ставит под угрозу российскую демографическую ситуацию. Несмотря на явно стёбную подоплеку обращения, петицию подписали более 6 тысяч человек.

Автор инициативы призывает начать широкое обсуждение с участием роддомов и других медицинских и общественных организаций комплекса медицинских мер, способных снизить срок продолжительности беременности.

Не менее любопытны, чем сама петиция, комментарии под ней. Например, Анна Павлова предлагает пойти еще дальше и "перевести всех женщин на откладывание яиц". "Совместное высиживание яиц очень укрепит семью и даст возможность мужчинам наравне с женщинами участвовать в воспроизводстве потомства", — убеждена Павлова.

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