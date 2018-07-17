Названы регионы России с самой грязной питьевой водой

Возглавила антирейтинг с грязной водой Вологодская область. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад Роспотребадзора.

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В регионе чистой питьевой водой обеспечены меньше половины населения - всего 45%. Следом за Вологодской областью идет Костромская, здесь доступ к воде, соответствующей требованиям безопасности, имеют 66,7% жителей. Замыкает тройку антилидеров Курганская область. В этом регионе чистую воду имеют 69,3% населения.

Самые высокие показатели у Москвы, Санкт-Петербурга и Северной Осетии - здесь доступ к качественному ресурсу имеют все 100 % жителей.

За последние годы показатели по питьевой воде улучшаются. Это происходит во многом благодаря реализации закона "О водоснабжении и водоотведении". Он существует уже 5 лет. Так, в прошлом году по стране чистой водой были обеспечены 91,5 % жителей. Это на 1,3 млн больше, чем в 2016. Кроме того, сокращается количество заболеваний, связанных с загрязнением воды.

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