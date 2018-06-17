Пенсионная реформа вдохновила Шнура на лирику

Проводимая в стране пенсионная реформа вдохновила рок-музыканта Сергея Шнурова на лирику. Новое творение лидер "Ленинграда" опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Шнуров сравнил пенсионный возраст с морковкой, а людей, стремящихся уйти на заслуженный отдых, с осликом, что "кружит у колодца". Кроме того, по мнению, поэта пенсия сродни горизонту недостижима, а также у нее есть нечто общее с верой и идолом. Завершая свое творение, музыкант словно бы заглянул в будущее, заметив, что давно не видел пенсионера наяву.

Напомним, 14 июня правительство предупредило россиян о том, что пенсионный возраст будет изменен. Женщины смогут отдохнуть от трудов после 63, а мужчинам придется работать на два года дольше.

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