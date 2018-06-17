Российско-финская экспедиция нашла затонувший в годы ВОВ легендарный миноносец "Новик"

Обнаружено место гибели легендарного миноносца "Новик". Его обрела российско-финская экспедиция на территории Финского залива.
Как отметил глава водолазно-разведывательной группы Константин Богданов, это именно тот миноносец, что считался лучшим кораблем в эпоху Первой мировой войны. На этом судне Колчак держал вымпел, когда пребывал на Балтийском флоте.
"Новик" обнаружен на глубине примерно восьмидесяти метров на территории, где в период Второй мировой войны располагалось минное заграждение "Юминда". Оно погубило большинство кораблей во время Таллинского перехода в 1941 году. Богданов отметил, что "Новик" защищал крейсер "Киров".
Корпус судна расколот на 2 куска, на корме явно прочитывается "Яков Свердлов" (такое имя судно получило с приходом советской власти). В планах у экспедиции еще несколько спусков, чтобы детально рассмотреть находку.
Эсминец "Новик" вошел в строй в 1913 году, не пропустил почти ни одного боевого действа на Балтике в период Перовой мировой войны, второе название обрел в 1926, погиб в августе 1941 года.
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