10 самых рискованных профессий в России

Статистические исследования помогли выяснить, выбирая какие профессии, россияне по-настоящему рискуют. В шорт-лист попали не только специальности, где доплачивают "за вредность", но низкооплачиваемые должности.



Профессия, от которой захватывает дух. Откровения каскадера

Открывает список профессия рыбака. Их средняя заработная плата чуть не достигает 40 тысяч рублей, а вот коэффициент смертности на 100 тысяч трудящихся доходит до цифры 40.

Далее идут строители, их средняя зарплата на пять тысяч ниже, чем у рыбаков, а вот коэффициент смертности равен 17,9 (на 100 тысяч работников). Замыкают тройку водители, их средняя зарплата — почти 49 тысяч. На работе за год умерли 39 водителей. Продолжают список лесорубы (коэффициент 15,7 при зарплате в 37 400 руб), шахтеры (коэффициент 12,9, при зарплате в 51 800 руб), моряки (коэффициент 11,3, при зарплате в 331 400 руб).

Кроме того, в листе оказались и люди, занимающиеся фермерским хозяйством. Коэффициент смертельных случаев на сто тысяч человек — почти 11. При этом получают они 32 500 рублей. Опасна и профессия пилота — коэффициент смертности 10,5, при среднем доходе — 362 000.

Неожиданным для исследователей оказалось обнаружить в списке мусорщиков. За год на рабочем месте пострадали 40 специалистов (коэффициент 8,4; зарплата — 22 200).

Последнюю строчку заняли рабочие заводов обрабатывающей промышленности. Фактически они страдают чаще всех, так в прошлом году на предприятиях скончались 254 работника. Однако коэффициент на 100 тысяч — 4,4. Зарабатывают эти специалисты чуть более 34 000 рублей.

Отметим, что обработали статистическую информацию специалисты компании Adzuna.

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