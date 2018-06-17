10 самых рискованных профессий в России

Статистические исследования помогли выяснить, выбирая какие профессии, россияне по-настоящему рискуют. В шорт-лист попали не только специальности, где доплачивают "за вредность", но низкооплачиваемые должности.
Открывает список профессия рыбака. Их средняя заработная плата чуть не достигает 40 тысяч рублей, а вот коэффициент смертности на 100 тысяч трудящихся доходит до цифры 40.
Далее идут строители, их средняя зарплата на пять тысяч ниже, чем у рыбаков, а вот коэффициент смертности равен 17,9 (на 100 тысяч работников). Замыкают тройку водители, их средняя зарплата — почти 49 тысяч. На работе за год умерли 39 водителей. Продолжают список лесорубы (коэффициент 15,7 при зарплате в 37 400 руб), шахтеры (коэффициент 12,9, при зарплате в 51 800 руб), моряки (коэффициент 11,3, при зарплате в 331 400 руб).
Кроме того, в листе оказались и люди, занимающиеся фермерским хозяйством. Коэффициент смертельных случаев на сто тысяч человек — почти 11. При этом получают они 32 500 рублей. Опасна и профессия пилота — коэффициент смертности 10,5, при среднем доходе — 362 000.
Неожиданным для исследователей оказалось обнаружить в списке мусорщиков. За год на рабочем месте пострадали 40 специалистов (коэффициент 8,4; зарплата — 22 200).
Последнюю строчку заняли рабочие заводов обрабатывающей промышленности. Фактически они страдают чаще всех, так в прошлом году на предприятиях скончались 254 работника. Однако коэффициент на 100 тысяч — 4,4. Зарабатывают эти специалисты чуть более 34 000 рублей.
Отметим, что обработали статистическую информацию специалисты компании Adzuna.
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