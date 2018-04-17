Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что большинству россиян не нравятся ремейки советских фильмов.
Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что негативно к ним относятся 58% респондентов. При этом 35% отмечали, что ему понравились большинство увиденных ремейков.
Наиболее известным и узнаваемыми для россиян стали фильмы "Ирония судьбы. Продолжение", "Служебный роман. Наше время", новые "Тихий Дон" и "Тарас Бульба".
В то же время ремейки советских мультфильмов не оценили 43% опрошенных, позитивно их восприняли 52%. Самыми популярными стали работы "Простоквашино. Новые серии", "Новые Бременские музыканты" и "Новые приключения кота Леопольда".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что лучше всего российское кино продается во Францию, Германию, Китай, страны Восточной Европы и Ближнего Востока. На американском континенте российскому кинематографу еще предстоит осваиваться.
Общая сумма от продаж фильмов из России в 2016 году составила 19,6 миллионов долларов. В начале года новинка российского кинематографа, спортивная драма "Движение вверх" возглавила прокат.
По данным СМИ, за новогодние выходные фильм собрал более 658 миллионов рублей. Общие цифры по итогам двух недель проката - 1,2 миллиарда рублей.
Отметим, что фильм повествует о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США в в 1972 году. Эта победа стала первой в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов.
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