Социологи: россияне стали жить в страхе и тревоге

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов высказал мнение, о том, что в современном обществе люди испытывают чувство тревоги и различные страхи. Об этом сообщают СМИ.

Во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве, Степан Львов заявил о том, что чувство тревоги современного человека - результат комбинации разных страхов. Отличным примером, по мнению главы ВЦИОМ, является позиция молодежи по отношению к нововведениям в пенсионное законодательство. В отличие от других возрастных групп, именно молодое поколение относится к пенсионной реформы с особым негативом, хотя у них, по сообщению Степана Львова, на это нет объективных причин. Однако в обществе уже появились определенные «мантры», скандируемые множеством людей, что заставляет принять негативную установку.

Напомним, что закон о совершенствовании пенсионной реформы Российской Федерации был подписан Владимиром Путиным 3 октября 2018 года. Он предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет, то есть до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Новый закон получил широкую огласку и негативную оценку большинством россиян.

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