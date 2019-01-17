"Единая Россия" хочет сохранить в тайне пенсии депутатов и чиновников

Состав экспертов "Единой России" не поддержали идею, которая обязывает всех госслужащих, а также муниципальных чиновников и парламентариев раскрывать размер своей пенсии. Об этом сообщают в СМИ.
Ранее член партии "Единая Россия" Андрей Марков выступил с данной инициативой, предложив публиковать размер пенсионных выплат чиновников на сайтах государственных органов, а также Госдумы и Совета Федерации, не считая, что эта информация является секретной. Андрей Марков предложил передавать данную информацию и в СМИ при соответствующем запросе журналистов. Данная мера, по мнению Маркова, будет во благо открытости власти и раскроет связанные с ней темы социальной справедливости, которые являются очень болезненными для граждан России.
Совет экспертов партии не разделил энтузиазм своего коллеги, объяснив это тем, что схема назначения выплат и их размер указан в законодательстве и известен всем, кто им заинтересуется. Однако речь идет только о схемах вычисления суммы выплат в разных регионах, а не о конкретных цифрах.
Чиновники на пенсии также посчитали эту меру лишней, утверждая, что получают сравнительно небольшую пенсию до 60 тысяч рублей в месяц. В отдельных случаях, при начислении различных надбавок, парламентарии могут получать более 200 тысяч пенсионных выплат ежемесячно.
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