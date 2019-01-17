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Источник Правда.Ру

Завуч избила провинциальную школьницу за рисунки на биологии

Общество

В социальных сетях появилось видео, как педагог из школы в городе Тольятти избивает ученицу пятого класса за рисунки по лицу.

Завуч избила провинциальную школьницу за рисунки на биологии. 397276.jpeg

Инцидент произошел в тольяттинской школе № 93, где завуч и преподаватель биологии в одном лице избила пятиклассницу прямо на уроке биологии. Таким образом учитель хотела заставить девочку не баловаться и соблюдать правила дисциплины. На урок девочка не хотела слушать преподавателя и сидела за партой, занятая рисунками. Именно это и стало раздражающим фактором для биолога. Однако очевидцы инцидента рассказали, что подобное поведение не  редкость на уроках завуча.

Одноклассникам девочки удалось заснять момент избиения на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как учительница замахивается и дает девочке пощечину. При этом ученица отворачивается, с целью защитить себя, но это не устраивает разъяренного педагога и, педагог пытается силой повернуть к себе девочку, ударяя ее по лицу.

В социальных сетях поведение учителя раскритиковали многие родители и  педагоги из других школ. По мнению россиян, такое поведение недопустимо для завуча учебного заведения, а наказать непослушную ученицу можно было более лояльным способом. В школе № 93 данное поведение своего сотрудника пока никак не прокомментировали.

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Завуч избила провинциальную школьницу за рисунки на биологии
Темы дети Россия учитель педагог избиение воспитание
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