Соцопрос: россияне стыдятся бедности, отсталости и распада СССР

Отечественная исследовательский организация "Левада-центр" провела любопытное исследование. Так, социологи попытались выяснить, чего больше всего стыдятся и чем сильнее всего гордятся жители Российской Федерации.
Результаты исследования оказались более чем любопытными. Две трети опрошенных признались социологам, что стыдятся "вечной бедности и неустроенности" в стране. Примечательно, что доля респондентов, давших такой ответ на вопрос, выросла на 7 процентов. Половина опрошенных, поделились сотрудники "Левада-центра", стыдятся развала Советского Союза. Эта цифра также выросла на 12 процентов. Примечательно, что каждый десятый россиянин стыдится прихода к власти действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.
Но, считают недовольные жизнью россияне, стране есть, чем гордиться. Так, подавляющее большинство опрошенных — 87 % — признались, что гордятся победой СССР в Великой Отечественной войне. Половина опрошенных заявили о том, что гордятся покорением отечественных космонавтов космоса и вхождением Крымского полуострова в состав РФ. Также часто респонденты называли предметами национальной гордости науку и литературу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что количество граждан, жалеющих о распаде СССР, растет год от года. Примечательно, что ностальгия настигла и молодежь — так, все больше молодых россиян заявляют о своем желании жить в Советском Союзе.
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