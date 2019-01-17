Дембелям запретят пользоваться соцсетями пять лет

Министерство обороны решило ограничить использование соцсетей как действующим военнослужащим, так и уволенным в запас. Данная информация появилась в СМИ.

Изменения планируют включить в проект поправок к федеральному закону "О статусе военнослужащих", которых уже находится в Госдума. Предполагаемое ограничение использование социальных сетей достигнет пяти лет. В первую очередь оно коснется определенных категорий, а именно тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим государственную тайну.

По мнению специалистов, новые меры просто необходимы для обеспечения государственной безопасности в современных условиях. Однако, эксперты утверждают, что отследить нарушения новых правил будет чрезвычайно сложно, так как военнослужащие смогут создать анонимный аккаунт и общаться с друзьями под другим именем и фамилией. При этом западные социальные сети не предоставляют информацию о своих пользователях в российские ведомства.

Напомним, что требования по ограничению использования социальных сетей военнослужащими были включены в законопроект еще в сентябре 2018 года, однако в нем не было указано о распространении на уволенных в запас. В первом чтении, 8 ноября, законопроект был принят и правила были ужесточены.

"Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах", — пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По задумке экспертов, новые поправки будут указаны уже в контракте с Министерством обороны и распространятся на офицеров, солдат, сержантов и матросов. А злостных нарушителей будет ждать административное или уголовное наказание.

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