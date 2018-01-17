ФСБ задержала главного безопасника Березовского за теракты

Сотрудники ФСБ задержали экс-начальника службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова. С ним также были задержаны директор "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко и сотрудник компании, где Соколов работал экспертом, сообщает РБК.

Фото: Fotodom.ru

Также задержан экс-начальник службы безопасности "Тольяттиазота" Олег Антошин. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное оружие и инсценировку терактов.

На Соколова и сотрудников ФИЦ "Аналитика и безопасность" чекисты вышли в ходе расследования дела о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки "Законовские".

Сергей Соколов родился в Ташкенте в 1953 году. В 1990-х он создал охранное агентство "Атолл" и возглавлял службу безопасности Березовского. В последние годы Соколов часто выступал в СМИ в качестве эксперта по безопасности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сергей Соколов в свое время делал совершенно сенсационные заявления. По его словам, Березовский заказывал его агентству "Атолл" физическое уничтожение своего друга, владельца НТВ медиамагната Гусинского , и даже самого Коржакова, начальника личной охраны президента Ельцина.

Таким образом, на основании материалов СМИ у Генеральной прокуратуры прорисовывается реальная возможность привлечь гражданина Березовского Б. А. в качестве обвиняемого по уголовному делу об организации тягчайших преступлений — организации двух заказных убийств, если не трех. А после разрыва с Березовским на его, Соколова, устранение заказ пришел уже из Лондона.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!