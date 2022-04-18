Обмен Медведчука проведут с участием третьей стороны: "Доверия нет"

Возможный обмен Виктора Медведчука будет происходить при посредничестве третьей стороны, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Вероятный обмен пророссийского деятеля Виктора Медведчука будет организован при участии посредников. Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона UAразом.

Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины отметил, что доверия к России у ВСУ нет.

"Если это будет происходить, то, возможно, при посредничестве третьей стороны для того, чтобы мы четко понимали, что все выполняют свои договоренности, которые берут на себя", — выразил своё мнение представитель Украины.

Ранее Медведчук попросил Владимира Путина и Владимира Зеленского обменять его на жителей и военных Мариуполя.