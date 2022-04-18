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Автор Антон Куликов

Телеведущий Норкин о покинувших Россию “звёздах”: вернутся, а мы их примем

Общество

Телеведущий Андрей Норкин высказался об известных людях, которые покинули Россию за последние полтора месяца. По его словам, все они вернутся и "мы с вами их всех примем", поскольку "мы люди добрые".

Телеведущий Норкин о покинувших Россию “звёздах”: вернутся, а мы их примем

По мнению Норкина, уехавшие знаменитости заслуживают не ненависти, а жалости. При этом он с иронией напомнил об их "страданиях" в России.

При этом телеведущий не верит в том, что этих людей в России забудут. По его мнению, это не в характере российского народа.

Говоря об уехавших, Андрей Норкин отметил, что этим людям надо посочувствовать: "Потому что если они сейчас наконец-то поступили искренне, сделав то, что они хотели, представляете, в каком аду они все время жили?"

"Они должны были все это терпеть, а на самом деле они чувствовали и думали абсолютно другое. И вот сейчас они от этого груза освободились — дай Бог им там счастья и здоровья", — цитирует Норкина сайт "Экономика сегодня".

Что касается будущего этих людей, то, как полагает телеведущий, они все вернуться в Россию: "Если откровенно, я думаю, что все они вернутся и мы с вами их всех примем. Мы люди добрые".

Ранее насчёт уехавших из России знаменитостей высказался дизайнер Артемий Лебедев. Он тоже считает, что если не все, то большинство вернётся.

"Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один — где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса", — отметил Лебедев.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Наталия Красовская
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