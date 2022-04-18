Путин увеличил размер госпремии имени Жукова в 10 раз

Размер государственной премии имени маршала Георгия Жукова увеличен с 300 тыс. рублей до 3 млн рублей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещён на официальном портале правовой информации.

"Внести в положение о государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Жукова следующие изменения: в пункте 1 в абзаце первом слова "в размере 300 тыс. рублей" заменить словами "в размере 3 млн рублей", — говорится в документе.

Ежегодная премия имени Жукова присуждается за достижения в области военной науки, создание вооружений и техники, а также значимых произведений литературы и искусства, прославляющих подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.