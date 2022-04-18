В освобождённом в ходе российской спецоперации на Украине Геническе Херсонской области восстановили памятник Владимиру Ленину и вывесили флаг Советского Союза. Об этом сообщает Kherson. Life.
"В Геническе восстанавливают памятник Ленину", — отмечает издание.
Город Геническ был освобождён российскими военнослужащими ещё в первый день специальной военной операции на Украине — 24 февраля.
Памятник Ленину в Геническе был демонтирован городскими службами летом 2015 года и отправлен на хранение в одно из местных коммунальных предприятий.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.