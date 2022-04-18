В освобождённом Геническе восстановили памятник Ленину

В освобождённом в ходе российской спецоперации на Украине Геническе Херсонской области восстановили памятник Владимиру Ленину и вывесили флаг Советского Союза. Об этом сообщает Kherson. Life.

"В Геническе восстанавливают памятник Ленину", — отмечает издание.

Город Геническ был освобождён российскими военнослужащими ещё в первый день специальной военной операции на Украине — 24 февраля.

Памятник Ленину в Геническе был демонтирован городскими службами летом 2015 года и отправлен на хранение в одно из местных коммунальных предприятий.