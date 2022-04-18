Юрист назвал проверку кредитной истории способом борьбы с мошенниками

Чтобы не допустить оформления кредита без ведома человека, потребитель должен регулярно отслеживать свою кредитную историю и убеждаться, что там ничего не происходило. Об этом рассказал юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков.

Эксперт в беседе с "Радио 1" объяснил, что мошенники часто крадут персональные данные, а затем оформляют кредит на гражданина.

Доказать, что ты не брал в долг, возможно, считает собеседник издания. Бесплатно можно заказать справку в Бюро кредитных историй.

Если человек обнаружил, что на него "повесили" долг, нужно сразу писать заявление в кредитную организацию, выдавшую займ, о том, что деньги он не получал, пояснил юрист.

Далее он посоветовал обращаться с заявлением в полицию о том, что для незаконного получения кредита использованы персональные данные, так как это уголовно наказуемое преступление — мошенничество.

Затем по поводу этой ситуации следует разбираться с полицией и банком, заключил Костиков.