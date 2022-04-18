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Автор Петр Ермилин

Финансовый аналитик: ажиотажного спроса на наличную валюту ожидать не стоит

Общество

Ажиотажного спроса на покупку иностранной валюты внутри России ожидать не стоит, несмотря на то, что Центробанк РФ открыл с 18 апреля доступ для всех граждан. Такое мнение высказал финансовый аналитик Юрий Юденков.

Финансовый аналитик: ажиотажного спроса на наличную валюту ожидать не стоит

По словам эксперта, физические и юридические лица, которые хотели купить валюту, сделали это давно.

Какого-то неистового спроса на иностранные деньги сейчас ожидать не стоит, так как вся наличная валюта, которую приобретут россияне, будет потрачена на выезд за рубеж и за пределами страны, пояснил экономист в беседе с "Вечерней Москвой". Однако выехать сейчас куда-то, кроме как в дружественные страны, особо некуда. А там можно пользоваться и своей рублевой карточкой, добавил собеседник издания.

Он посоветовал гражданам, которые выезжать в страны ЕС и регионы, где в активном обращении евро и доллар, не планируют, хранить свои накопления в рублях. А те, кто собирается выехать в страны, где можно расплачиваться валютой, без труда смогут обменять денежные средства, отметил Юденков.

По его мнению, в ближайшей перспективе курс рубля будет оставаться на нынешних показателях. Но небольшие скачки в ту или другую сторону также нельзя исключить.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия экономика
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