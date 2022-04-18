"Союзмультфильм" опроверг блокировку мультфильма про затонувший корабль

"Союзмультфильм" не подтвердил информацию о том, что мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" был заблокирован на YouTube.

Пресс-секретарь легендарной мультипликационной студии Марина Малыгина объяснила, что канал "Мультики "Союзмультфильма", который упоминают авторы новостей о блокировке контента, не является официальным каналом киностудии.

"На официальном канале "Союзмультфильма" Союзмультфильм — YouTube не размещается классический контент киностудии, который с 2020 года сосредоточен на ведущих российских видеосервисах — Okko, "Кинопоиск", PREMIER. На этих ресурсах анимационный фильм "Сокровища затонувших кораблей" находится в свободном доступе", — цитирует слова Малыгиной Telegram-канал "Подъём".

Ранее сообщалось, что доступ к мультипликационному фильму 1973 года о путешествии пионеров на подводной лодке "Нептун" ограничен. По сюжету мультфильма советские школьники погружаются на дно моря и натыкаются на затонувший фашистский эсминец.

Ранее РКН объяснил блокировку песни "Хотят ли русские войны" на YouTube.