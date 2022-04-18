Диетолог Соломатина: лучший способ покрасить яйца на Пасху — луковая шелуха

При украшении пасхальных яиц нужно избегать синтетических красителей, а также элементов, которые содержат в своём составе клей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт заметила в беседе с "Вечерней Москвой", что скорлупа не защищает полностью яйцо от проникновения в него веществ извне. Они могут попасть внутрь через поры, поэтому важно, чтобы компоненты, наносимые на яйцо, были безопасны. Покупая в магазине красители, следует внимательно изучить их состав.

По словам диетолога, многие заблуждаются, думая, что на содержимое яйца не влияет синтетическая краска. На самом деле это не так. К тому же, чем дольше хранятся окрашенные яйца, тем более пористой становится скорлупа. И не стоит считать, что она выдержит всё.

При использовании для украшения яиц декоративных элементов лучше также брать вместо искусственного клея органическое вещество, например, из картофельного крахмала, добавила врач.

По словам специалиста, лучший способ покрасить яйца — тот, который применяли ещё наши бабушки. Это погружение яиц в кипяток с луковой шелухой. Есть ещё варианты с использованием красок на основе свекольного сока или других органических красителей.