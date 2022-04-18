Признанный иноагеном Понасенков* подтвердил отъезд из России

Музыкант, историк и писатель Евгений Понасенков* объяснил, почему покинул Россию после присвоения ему статуса иноагента.

После появления информации в СМИ об отъезде Понасенкова из России, маэстро не стал скрывать, что находится за рубежом.

1 апреля исследователь с необычным взглядом на русскую историю был внесён в список иностранных агентов Минюстом РФ. С таким решением писатель оказался в корне не согласен и пообещал оспаривать своё честное имя в суде.

Музыкант объяснил, что отправился путешествовать, следуя традиции, согласно которой он уже 15 лет проводит апрель в Италии.

Он отметил, что его отъезд не стоит воспринимать как эмиграцию

"Самые тревожные первые недели последних событий я показательно был в России, но менять привычки — не вполне аристократично. Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветёт", — пообещал Понасенков.

Свой новый статус публицист ранее назвал политическими играми не умных людей, которые хотят лишить Россию интеллектуальных людей.

* признан в России иноагентом.