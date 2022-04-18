Музыкант, историк и писатель Евгений Понасенков* объяснил, почему покинул Россию после присвоения ему статуса иноагента.
После появления информации в СМИ об отъезде Понасенкова из России, маэстро не стал скрывать, что находится за рубежом.
1 апреля исследователь с необычным взглядом на русскую историю был внесён в список иностранных агентов Минюстом РФ. С таким решением писатель оказался в корне не согласен и пообещал оспаривать своё честное имя в суде.
Музыкант объяснил, что отправился путешествовать, следуя традиции, согласно которой он уже 15 лет проводит апрель в Италии.
Он отметил, что его отъезд не стоит воспринимать как эмиграцию
"Самые тревожные первые недели последних событий я показательно был в России, но менять привычки — не вполне аристократично. Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветёт", — пообещал Понасенков.
Свой новый статус публицист ранее назвал политическими играми не умных людей, которые хотят лишить Россию интеллектуальных людей.
* признан в России иноагентом.
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