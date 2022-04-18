Дмитрий Певцов обнаружил закладку в своём доме

Актёр и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов проявил бдительность и не дал наркоторговцам осуществить свои преступные планы в его подъезде.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Дмитрий Певцов обратился за помощью к правоохранительным органам из-за закладки в своем доме в Москве.

17 марта артист вышел из своей квартиры на Мясницкой улице и уведел странный свёрток. Подозрительный пакетик находился между вторым и третьим этажом многоквартирного дома, в котором проживает актёр.

Певцов рассмотрел свёрток и обо всём догадался. Дмитрий сообщил о "наркотической закладке” местной охране и сотрудникам полиции.

Правоохранители не оставили без внимания сигнал депутата Госдумы и отправили находку на экспертизу.

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