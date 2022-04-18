Актёр и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов проявил бдительность и не дал наркоторговцам осуществить свои преступные планы в его подъезде.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Дмитрий Певцов обратился за помощью к правоохранительным органам из-за закладки в своем доме в Москве.
17 марта артист вышел из своей квартиры на Мясницкой улице и уведел странный свёрток. Подозрительный пакетик находился между вторым и третьим этажом многоквартирного дома, в котором проживает актёр.
Певцов рассмотрел свёрток и обо всём догадался. Дмитрий сообщил о "наркотической закладке” местной охране и сотрудникам полиции.
Правоохранители не оставили без внимания сигнал депутата Госдумы и отправили находку на экспертизу.
Ранее Дмитрий Певцов объяснил, почему Россия выигрывает от санкций.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.