Комик США высмеял санкции против РФ: "Это точно должно остановить военных"

Известный американский комик снял видео, в котором издевается над санкциями против России и лицемерием властей США.

Видео с комиком распространили многие Telegram-каналы. Репост с канала "Лиза Лазерсон" сделала и Ксения Собчак.

"Виза, Мастеркард и Американ Экспресс запретили все операции для россиян. Как же круто! Лишить невинных людей возможности покупать такие вещи, как еду, — это точно должно остановить военных. Гениально!" — издевательски замечает юморист.

В Телеграм-канале отмечают, что американцы не хуже нас понимают бессмысленность санкций и благодарят комика за высмеивание лицемерия Запада.

"Я призываю бойкотировать деревья, потому что деревья продолжают расти в России. А это неправильно", — высмеивается абсурд экономического ущемления России.

Ксения Собчак согласилась с приведёнными доводами.

"Согласна, не отнять, не прибавить", — написала журналистка.

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