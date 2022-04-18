Власти РФ выделили дополнительные средства на доплаты медикам и соцработникам

Правительство России выделило дополнительные средства на страховые выплаты социальным и медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией. Соответствующие распоряжения подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба федерального кабмина.

Общий объём дополнительного финансирования составил более 8 млрд рублей. Из них свыше 3,3 млрд рублей получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители машин скорой помощи, заразившиеся COVID-19.

Более 2,2 млрд рублей правительство направит на выплаты медикам, работающим в военных частях, органах внутренних дел и других силовых ведомствах. Кроме того, властями выделено 2,5 млрд рублей на доплаты сотрудникам социальных учреждений, работающих с больными коронавирусом. Речь идет о тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов и других организаций социального профиля.