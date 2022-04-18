EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

Власти РФ выделили дополнительные средства на доплаты медикам и соцработникам

Общество

Правительство России выделило дополнительные средства на страховые выплаты социальным и медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией. Соответствующие распоряжения подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба федерального кабмина.

Власти РФ выделили дополнительные средства на доплаты медикам и соцработникам

Общий объём дополнительного финансирования составил более 8 млрд рублей. Из них свыше 3,3 млрд рублей получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители машин скорой помощи, заразившиеся COVID-19.

Более 2,2 млрд рублей правительство направит на выплаты медикам, работающим в военных частях, органах внутренних дел и других силовых ведомствах. Кроме того, властями выделено 2,5 млрд рублей на доплаты сотрудникам социальных учреждений, работающих с больными коронавирусом. Речь идет о тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов и других организаций социального профиля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Темы коронавирус михаил мишустин
Новости
"Козырь в запасе": Хазин рассказал о плане Путина на случай проблем с экономикой
Сенатор Кунс: Украина может стать "второй Сирией", если США не введут войска
Комик США высмеял санкции против РФ: "Это точно должно остановить военных"
В Минобороны РФ заявили о планируемых Киевом обстрелах храмов Украины на Пасху
Молодёжь больше не поддерживает Байдена
Экс-депутат Рады Кива: Зеленскому выгодно затягивать конфликт на Украине
Пищевики РФ просят не запрещать въезд фурам ЕС с сырьём для производства
"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны со скидкой 60%
В МИД Китая рассказали о систематическом нарушении прав человека в Штатах
Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные компании
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие

Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.

ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Силовые структуры
Срок действия ультиматума для боевиков истёк - Ту-22М3 уже вылетели
Силовые структуры
Ударная уральская бригада разгромила "очень" элитный спецназ ВСУ и 79-ю бригаду
Ирина Шлионская Нейросеть научили понимать язык свиней Ирина Шлионская Любовь Степушова Уничтожение полка "Азов"* принесёт России победу над нацизмом Любовь Степушова Дмитрий Соколов Выстрел из-за угла: советское чудо-оружие для городского боя Дмитрий Соколов
Экономика и бизнес
Премьер Италии Драги настаивает на установлении потолка цен на российский газ
Силовые структуры
Кадыров предупредил украинцев о начале "конкретной" спецоперации
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Мир. Новости мира
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Последние материалы
Нейросеть научили понимать язык свиней
Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные компании
Минобороны РФ обнародовало список с данными погибших украинских военных
Школьникам на Украине предложили перед уроком оскорблять Россию и Путина
Никита Михалков сравнил патриота Григория Лепса и патриота Ивана Урганта
FT: сокращение зависимости от газа из РФ в Европе — прямая выгода для США
Минобороны РФ: четыре склада вооружения Украины уничтожили ракетами "Искандер"
ETNT: любимым продуктом долгожителей оказалась тыква
Автора скульптуры "Большая мать" обвинили в издевательстве над армией РФ
Набиуллина предрекла усиление действия санкций на экономику РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников