Автора скульптуры "Большая мать" обвинили в издевательстве над армией РФ

Сенаторов и депутатов РФ возмутила скульптура "Большая мать", выставленная в рамках проекта "Арт-Москва". В монументе увидели пародию на памятник "Родина-мать".

Скульптура "Большая мать" киевского художника Олега Кулика привлекла внимание представителей российской власти.

Скульптура представляет собой фигуру обнажённой женщины, напоминающую по своим пропорциям "Палеолитическую Венеру". Скульптура стоит с поднятым вверх мечом, а люди вокруг пытаются остановить безобразного персонажа с помощью натянутых верёвок

"Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать, должен получить официальную оценку. И у него должны быть официальные последствия", — возмутился сенатор Алексей Пушков в своём Телеграм-канале.

Депутат Александр Хинштейн попросил прокуратуру и Следственный комитет инициировать разбирательство по статье "осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Ранее Хинштейн предложил сделать почтовую марку в честь героев спецоперации на Украине.