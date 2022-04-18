Уволенных сотрудников иностранных фирм направят на общественные работы

Московское правительство планирует выделить 3,36 млрд рублей на поддержку сотрудников зарубежных компаний, ушедших с российского рынка.

В столице намерены создавать временные рабочие места для тех, кто "находится в простое". Уволенным предлагают заниматься общественными работами. Программа поддержит 58 тысяч человек.

"Между приостановлением работы и фактическим закрытием компании проходит достаточно много времени. Несколько недель и даже месяцев сотрудники могут находиться в вынужденном простое, получая компенсацию работодателя", — передаёт слова мэра Москвы "Российская Газета".

Оставшимся без работы москвичам предлагают комплектовать архивы, ремонтировать оборудование или потрудиться в летних павильонах, парках и других городских организациях. Это позволит гражданам получать дополнительный доход.