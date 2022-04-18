В прошлом году объем мошенничества с банковскими картами превысил исторический максимум. По итогам 2021 года только "Сбер" предотвратил его на сумму более 112 миллиардов рублей. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.
Он рассказал, что банковские системы и инфраструктура имеют несколько надёжных уровней защиты. И это понимают мошенники, поэтому они и осуществляют атаки на самих людей.
Самым слабым звеном есть и остаётся человеческий фактор, отметил Кузнецов. По его словам, объем фрода в России в 2021 году превысил максимум за всю историю наблюдений.
Собеседник издания также добавил, что подавляющее большинство мошеннических операций (99%) предотвращаются в онлайн-режиме.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.