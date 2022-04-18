В "Сбере" рассказали о рекордном уровне мошенничества с картами россиян в 2021-м

В прошлом году объем мошенничества с банковскими картами превысил исторический максимум. По итогам 2021 года только "Сбер" предотвратил его на сумму более 112 миллиардов рублей. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что банковские системы и инфраструктура имеют несколько надёжных уровней защиты. И это понимают мошенники, поэтому они и осуществляют атаки на самих людей.

Самым слабым звеном есть и остаётся человеческий фактор, отметил Кузнецов. По его словам, объем фрода в России в 2021 году превысил максимум за всю историю наблюдений.

Собеседник издания также добавил, что подавляющее большинство мошеннических операций (99%) предотвращаются в онлайн-режиме.