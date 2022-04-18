Сбербанк: украинские разработчики атаковали карты россиян, чтобы украсть деньги

Украинские разработчики приложений совершили атаку на базу российских держателей карт, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, целью попытки взлома было списание всех средств по всей накопленной базе клиентов.

Как подчеркнул Кузнецов, специалистам банка удалось предотвратить хакерскую атаку и спасти деньги россиян.

"Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причём количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений", — пояснил зампред в беседе с РИА Новости.

По его словам, компания продавала подписки на различные курсы совершенно легально, однако, незаконно собирала данные о клиентах и в один день решила устроить массовое списание средств с их счетов.