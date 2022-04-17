Песков уверен в способности России вынести сегодняшнее противостояние с Западом

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, России под силу выдержать противостояние, которое навязывает ей Запад.

Когда у Пескова журналист Павел Зарубин спросил, может ли нынешняя Россия «сдюжить» в противоборстве с Западом, учитывая то, что СССР в своё время в этой схватке оказался слабее, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Мы можем», - ответил Песков на канале «Россия 1» в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации – военный потенциал Украины оказался значительно снижен.