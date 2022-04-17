EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Германия тратит на каждого беженца из Украины 3,5 тысячи евро ежемесячно

Общество

Муниципалитеты Германии опасаются, что им придется самостоятельно нести расходы на беженцев из Украины. Уже сейчас каждый украинец обходится местным бюджетам в 3,5 тысячи евро ежемесячно, но федеральные власти помогать не спешат, сообщает издание Welt am Sonntag.

Германия тратит на каждого беженца из Украины 3,5 тысячи евро ежемесячно

Статья, опубликованная немецкой воскресной газетой Welt am Sonntag, приводит расчёты правительства округа Гессен. Власти коммуны сообщают, что на каждого украинского беженца в месяц бюджет тратит примерно 3,5 тысячи евро. 75 евро в день стоит жильё, медицинская помощь и всевозможные дополнительные траты, в среднем 25 евро обходится психосоциальная помощь, 15 евро уходит на соцработу и 10 евро на обеспечение безопасности. Оценку коллег из Гессена уже подтвердила коммунальная власть Бранденбурга.

Власти округов выступают с жёсткой критикой Берлина, так как федеральное правительство не спешит помогать финансами в сложившейся ситуации, и все траты ложатся на муниципальные бюджеты.

Ранее федеральная полиция Германии сообщала, что границу ФРГ пересекли 354 663 беженца из Украины. Это означает, что только на помощь украинцам Бундестагу придётся найти более 1 млрд евро ежемесячно. 8 апреля канцлер Олаф Шольц уже обещал федеральным землям выделить 2 млрд евро на беженцев, но теперь понятно, что этой суммы надолго не хватит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина германия олаф шольц
Новости
Украинский националист уговаривал воевать подростка, соблазняя его деньгами
СК РФ устанавливает данные наёмников, участвующих в боях на стороне Украины
Германия тратит на каждого беженца из Украины 3,5 тысячи евро ежемесячно
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: посол Украины Мельник озвучивает теории заговора
Подруга Пугачёвой рассказала о состоянии здоровья артистки
Конашенков: лучшее, что ждёт наёмников на Украине – долгий срок в тюрьме
Иван Ургант был краток, общаясь с подписчиками в соцсетях
Минобороны: Киев привлёк на Украину около семи тысяч иностранных наёмников
Минобороны: на территории "Азовстали" в Мариуполе окружены до 400 наёмников
Красивой картинки с отстреливающимися до последнего патрона в Азовстали не будет
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие

Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.

ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие
Балерина Смирнова снялась для New York Times: тоже стыдно быть русской
Общество
Балерина Смирнова снялась для New York Times: тоже стыдно быть русской
Силовые структуры
ВВС РФ использовали бомбардировщики Ту-22М3 для атаки войск ВСУ в Мариуполе
Экономика и бизнес
США экспроприируют 100 миллиардов долларов России
Любовь Степушова Листовка в Херсоне объяснила точные цели спецоперации России на Украине Любовь Степушова Ирина Шлионская Одиночек можно вычислить по запаху Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Выстрел из-за угла: советское чудо-оружие для городского боя Дмитрий Соколов
Экономика и бизнес
Премьер Италии Драги настаивает на установлении потолка цен на российский газ
Общество
Павел Дуров просит не именовать его "российским миллиардером"
Наёмник Эйден Эслин после того, как попал в плен: "Я впервые увидел реальность"
Мир. Новости мира
Наёмник Эйден Эслин после того, как попал в плен: "Я впервые увидел реальность"
Последние материалы
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: посол Украины Мельник озвучивает теории заговора
Подруга Пугачёвой рассказала о состоянии здоровья артистки
Премьер Италии Драги настаивает на установлении потолка цен на российский газ
Конашенков: лучшее, что ждёт наёмников на Украине – долгий срок в тюрьме
Иван Ургант был краток, общаясь с подписчиками в соцсетях
Минобороны: Киев привлёк на Украину около семи тысяч иностранных наёмников
Минобороны: на территории "Азовстали" в Мариуполе окружены до 400 наёмников
Красивой картинки с отстреливающимися до последнего патрона в Азовстали не будет
ВС РФ освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
Минобороны РФ: "Азов"* получил приказ расстреливать желающих сдаться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников