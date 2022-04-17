Германия тратит на каждого беженца из Украины 3,5 тысячи евро ежемесячно

Муниципалитеты Германии опасаются, что им придется самостоятельно нести расходы на беженцев из Украины. Уже сейчас каждый украинец обходится местным бюджетам в 3,5 тысячи евро ежемесячно, но федеральные власти помогать не спешат, сообщает издание Welt am Sonntag.

Статья, опубликованная немецкой воскресной газетой Welt am Sonntag, приводит расчёты правительства округа Гессен. Власти коммуны сообщают, что на каждого украинского беженца в месяц бюджет тратит примерно 3,5 тысячи евро. 75 евро в день стоит жильё, медицинская помощь и всевозможные дополнительные траты, в среднем 25 евро обходится психосоциальная помощь, 15 евро уходит на соцработу и 10 евро на обеспечение безопасности. Оценку коллег из Гессена уже подтвердила коммунальная власть Бранденбурга.

Власти округов выступают с жёсткой критикой Берлина, так как федеральное правительство не спешит помогать финансами в сложившейся ситуации, и все траты ложатся на муниципальные бюджеты.

Ранее федеральная полиция Германии сообщала, что границу ФРГ пересекли 354 663 беженца из Украины. Это означает, что только на помощь украинцам Бундестагу придётся найти более 1 млрд евро ежемесячно. 8 апреля канцлер Олаф Шольц уже обещал федеральным землям выделить 2 млрд евро на беженцев, но теперь понятно, что этой суммы надолго не хватит.