Заместитель командующего восьмой армии генерал-майор Владимир Фролов сложил свою голову в ходе спецоперации на Украине.
По информации пресс-службы городской администрации северной столицы, Владимира Фролова похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что генерал-майор Фролов пожертвовал своей жизнью, чтобы дети, женщины и старики в ДНР забыли об обстрелах и взрывах.
"Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз", — объяснил Беглов.
Глава Санкт-Петербурга рассказал, что Фролов происходит из династии военных. Фролова характеризуют, как "патриота, храброго и отважного человека".
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