Балерина Смирнова снялась для New York Times: тоже стыдно быть русской

Экс-прима Большого театра Ольга Смирнова высказалась против спецоперации на Украине. Теперь её лицо украсило издание New York Times.

Звезда российского балета заявляла в своём Telegram-канале, что политические вопросы в цивилизованном мире должны решаться путём мирных переговоров.

Цитату из микроблога балерины разместили на обложке New York Times вместе с её снимком.

В Сети отмечают, что изданию пора завести отдельную рубрику под названием "Мне стыднo за Россию".

"Балерине Ольге Смирновой тоже стыдно быть русской. Ну что ж, счастливого пути. Главное, цитируя группу СБПЧ, живи там хорошо, не возвращайся никогда", — пишут авторы Telegram-канала "Небожена".