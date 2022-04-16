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Автор Елена Былкина

Предложение уничтожить спутники Илона Маска обещал рассмотреть Медведев

Общество

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил возможность уничтожение спутниковых систем Илона Маска Starlink.

Медведев отреагировал на фейковую новость о том, что он якобы озвучил  приказ об уничтожении группировки Starlink. Данная новость была опубликована на "зеркальном" сайте "Единой России"

Политик назвал идею уничтожения спутников Starlink свежей. Исполнять данную задумку не спешат, однако, по словам Медведева, в России готовы рассмотреть подобную просьбу.

Ранее на фейковом портале фракции "Единая Россия" опубликовали новость о том, что ВКС России поставили задачу уничтожить спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX, так как с них якобы происходило "наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота — ракетному крейсеру "Москва".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
илон маск единая россия дмитрий медведев
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