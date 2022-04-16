Дума найдёт тех, кто создал фальшивых сайт "Единой России"

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выяснит, кто стоит за созданием фальшивого сайта партии «Единая Россия». Об этом заявил Василий Пискарёв, глава комиссии.

По его словам, это не первый и не последний случай - против России ведётся информационная война, в которой этот сайт стал ещё одним инструментом. Он призвал быть готовыми к подобным провокациям, добавив, что фейковые порталы будут оперативно блокироваться, а люди, распространяющие ложь - наказываться.

На данный момент Роскомнадзор уже заблокировал фальшивый сайт.