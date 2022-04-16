Собчак о беззакониях Запада: "Швондер в итоге оказался европейцем"

Ксения Собчак заявила, что в Европе больше нет закона, частной собственности, суда, а осталась только "политическая целесообразность".

Журналистка заступилась за лишённых имущества российских олигархов.

Собчак объяснила, что зависть к богатым людям естественна для человеческой природы, поэтому состоятельных людей не жалуют ни в одной стране мира. При этом знаменитость не одобрила глумления для российскими миллионерами, у которых в одночасье отобрали накопления на Западе.

"Люди, заработавшие свои деньги в России, увозили их на запад, потому что генетическая память диктовала бояться могучего коллективного русского Швондера, а Швондер в итоге оказался европейцем", — написала Ксения в своём микроблоге, упомянув персонажа из произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце".

Звезда ТВ и интернета не одобрила насмешки над экс-главой "Альфа-банка" Петром Авеном, который пожаловался, что не может теперь нанять себе ни водителя, ни уборщицу.