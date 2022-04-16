"Единая Россия" просит Роскомнадзор заблокировать сайт-двойник партии

Создатели фейкового сайта партии "Единая Россия" ввели в заблуждение некоторые российские СМИ. Выдуманную информацию с ложного сайта фракции размножили в Сети.

"Липовому" ресурсу грозит блокировка.

"Информация на нем вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом, а также содержит информацию, которая дискредитирует вооружённые силы РФ. IP адрес сайта зарегистрирован в США", — приводит слова представители думской фракции Telegram-канал "Подъём".

Ранее на "зеркальном" сайте партии разместили сообщение от имени Дмитрия Медведева. На фейковом ресурсе сообщалось, что ВКС России поставили задачу уничтожить группировку спутников Starlink компании SpaceX, так как с них якобы происходило "наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота — ракетному крейсеру "Москва".

За распространение информации с сайта-двойника уже извинился Telegram-канал Baza.

"Редакция "Базы" приносит свои извинения читателям за текст про якобы отданный приказ об уничтожении группировки Starlink. Эта новость была опубликована на "зеркале" сайта "Единой России". И не является достоверной. Пост удалён", — объяснили авторы Telegram-канала.

Ранее эксперт назвал затопление крейсера "Москва" незначительной потерей для России.