Сенатор Константин Косачёв обеспокоен тем, что США намерены раскинуть свои новые биолаборатории в Монголии.

Вице-спикер Совета Федерации рассказал о новых попытках Америки подобраться к границам России.

"Буквально недавно появилась информация, что США вступили в контакт с Монголией и собираются там ставить биолаборатории, есть серьёзные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули в Украине. Им важно оставаться вплотную к России", — передает слова Косачёва агентство LIFE.