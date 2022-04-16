Сенатор Константин Косачёв обеспокоен тем, что США намерены раскинуть свои новые биолаборатории в Монголии.
Вице-спикер Совета Федерации рассказал о новых попытках Америки подобраться к границам России.
"Буквально недавно появилась информация, что США вступили в контакт с Монголией и собираются там ставить биолаборатории, есть серьёзные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули в Украине. Им важно оставаться вплотную к России", — передает слова Косачёва агентство LIFE.
Новость прокомментировала Ксения Собчак.
"Денацификация Монголии не за горами?" — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Ранее Косачёв призвал национализировать западные предприятия.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.
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