Путин утвердил закон об увеличении штрафов для зацеперов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поднятии штрафов для так называемых «зацеперов». Эта практика в последнее время получила печальную популярность среди россиян, и власти приняли меры против неё.

Подписанный закон повышает максимальную сумму штрафа за подобное поведение до 4000 тысяч рублей. Ранее штраф за зацепинг не превышал 100 рублей, так как законодательство по этому поводу не менялось более 20 лет.

Зацепингом называется проезд на поезде с его внешней стороны – зацепившись за поручни или другие части поверхности. Такое поведение потенциально опасно для зацеперов, так как они при столкновении или ударе электрическим током они становятся первыми жертвами.