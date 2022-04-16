ГИБДД отказывается от преследования водителей за мелкие правонарушения, заявил официальный представитель ведомства в разговоре с журналистами ТАСС. Теперь Госавтоинспекция сосредоточится на действительно серьёзных нарушениях ПДД.
Как заметил чиновник, к мелким нарушениям в таком случае относится отсутствие брызговиков или неработающие стеклоотмыватели. В таких случаях сотрудник ГИБДД может просто ограничиться устным замечанием.
При этом некоторые нарушения новая политика не затронет. В частности, вождение в пьяном виде и отказ от прохождения освидетельствования никогда не будут считаться «мелким» проступком.
ГИБДД традиционно имеет репутацию одного из самых коррумпированных ведомств в России. К примеру, недавно сообщалось о задержании за взятки 26 работников структуры в Ростовской области.
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