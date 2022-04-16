ГИБДД больше не будет наказывать водителей за мелкие нарушения

ГИБДД отказывается от преследования водителей за мелкие правонарушения, заявил официальный представитель ведомства в разговоре с журналистами ТАСС. Теперь Госавтоинспекция сосредоточится на действительно серьёзных нарушениях ПДД.

Как заметил чиновник, к мелким нарушениям в таком случае относится отсутствие брызговиков или неработающие стеклоотмыватели. В таких случаях сотрудник ГИБДД может просто ограничиться устным замечанием.

При этом некоторые нарушения новая политика не затронет. В частности, вождение в пьяном виде и отказ от прохождения освидетельствования никогда не будут считаться «мелким» проступком.

ГИБДД традиционно имеет репутацию одного из самых коррумпированных ведомств в России. К примеру, недавно сообщалось о задержании за взятки 26 работников структуры в Ростовской области.