"Диванный воин" из США приехал на Украину убивать русских, но сбежал через 3 дня

В интернете появилась история очередного инфантильного американца, который отправился на Украину воевать в рядах ВСУ. Суровая реальность заставила его уже через три дня оставить своё подразделение и бежать от боевых действий.

Посты SpaghettiKozak в Twitter

Бывший журналист из США, ведущий микроблог в Twitter и публикующий ролики на YouTube под именем SpaghettiKozak, решил отправиться наёмником на Украину, о чём радостно сообщил своим подписчикам. 12 апреля он похвастался, что принят в Вооруженные силы Украины и ему вручили автомат АК-47.

Всего три дня потребовалось "Спагетти Казаку" чтобы понять, его подразделение является "пушечным мясом" и будет уничтожено в первом же боестолкновении с российской армией.

"Я не хочу ни на кого ругаться, но сейчас я скажу, что если бы мое подразделение когда-либо действительно участвовало в реальном бою, им, скорее всего, пришлось бы плохо", — написал он в Twitter.

В своих регулярных постах журналист жаловался на плохое снаряжение и полное отсутствие обучения. Командиры подразделения не вызывали у него даже минимальной уверенности, а сам отряд блогер сравнивал с командой по страйкболу.

"Спагетти Казак" также рассказал, что рядом с ним готовились воевать поляки, британцы, немцы, бразильцы, японцы, тайваньцы, уйгуры, негры и даже таджики.