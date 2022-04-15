Депутат Госдумы Михаил Шеремет убеждён, что Россия нуждается в своей собственной идеологии, которая будет препятствовать проникновению негативных западных ценностей в российское общество, скрепляя русский народ и защищая его от агрессоров.
"Рано или поздно, Запад сам погибнет от той нечисти, которую взращивает и укрывает на своей территории", — сказал Шеремет в беседе с argumenti. ru.
Депутат уверен, что страны, враждебно настроенные по отношению к России, в частности, прибалтийские, сами со временем пострадают от той политики, которой пытаются навредить русским. Шеремет назвал такие страны "приспособленцами", которые действуют по ситуации и всегда присоединяются к сильным мира сего. Парламентарий уверен, что как только США и НАТО потеряют свою мощь, а он полагает, что именно так и произойдёт, страны Балтии сразу "их бросят и переметнутся к более сильному".
Шеремет уверен, что развал союза коллективного Запада — это всего лишь вопрос времени, причём, по его мнению, уже совсем скорого.
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