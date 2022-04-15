Французский актёр Пьер Ришар выразил своё отношение к спецоперации на Украине.
Звезда фильма "Высокий блондин в черном ботинке" обратился к президенту России Владимиру Путину.
"Господин Президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю её народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и тоже люблю ее народ. Меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" — это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в м****** у*****", — цитирует слова актёра Telegram-канал "Осторожно, новости"
Ранее другой французский актёр, обласканный в своё время в России, Жерар Депардье выразил своё отношение к событиям на Украине.
"Российский народ не несёт ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин" — заявил Жерар Депардье в интервью AFP.
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