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Автор Елена Былкина

Пьер Ришар признался в любви к русскому народу: "Я хорошо знаю Россию"

Общество

Французский актёр Пьер Ришар выразил своё отношение к спецоперации на Украине.

Пьер Ришар признался в любви к русскому народу: "Я хорошо знаю Россию"

Звезда фильма "Высокий блондин в черном ботинке" обратился к президенту России Владимиру Путину.

"Господин Президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю её народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и тоже люблю ее народ. Меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" — это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в м****** у*****", — цитирует слова актёра Telegram-канал "Осторожно, новости"

Ранее другой французский актёр, обласканный в своё время в России, Жерар Депардье выразил своё отношение к событиям на Украине.

"Российский народ не несёт ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин" — заявил Жерар Депардье в интервью AFP.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы жерар депардье владимир путин
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