Французский актёр Пьер Ришар выразил своё отношение к спецоперации на Украине.

Звезда фильма "Высокий блондин в черном ботинке" обратился к президенту России Владимиру Путину.

"Господин Президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю её народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и тоже люблю ее народ. Меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" — это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в м****** у*****", — цитирует слова актёра Telegram-канал "Осторожно, новости"