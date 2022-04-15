В Смоленске активисты чуть не снесли Катынский мемориал

Колонна строительной техники с Z-символикой подъехала к Катынскому мемориалу в Смоленске. Снести памятник устроителям акции не позволила совесть.

Как сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня", в Смоленске состоялась акция, направленная на то, чтобы преподать урок польским политикам, которые агрессивно относятся к памятникам советским солдатам.

Тяжёлой технике ничего не стоило демонтировать мемориал, однако делать этого не стали. Во-первых, активистам напомнили, что вместе с поляками на этом месте похоронены и советские солдаты. Во-вторых, уничтожение памятников представляется делом недостойным

"Мы люди, а не нацисты, мы не станем этого делать", — заявили устроители показательной акции.

Помощник Президента РФ Владимир Мединский призвал не отыгрываться на мемориале.

"Мы — с мертвыми не воюем. Другая у нас культура. Русская", — отметил политик.

В пабликах под новостью оставляют множество комментариев с призывами снести "мерзость польскую".

"Катынь" — международный мемориал жертвам политических репрессий. Расположен в Катынском лесу.