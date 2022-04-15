Симоньян о действиях армии РФ: "Не превращать это в геноцид"

Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, почему спецоперация на Украине продвигается так медленно.

Журналистка уверена, что вооружённым силам РФ мешает их милосердная позиция, которая не позволяет вести полномасштабную войну.

"Россия действует на Украине, как многим кажется, медленнее, чем нам многим здесь бы хотелось, и мягче именно потому, что она старается не превращать это не то что, не дай Бог, в геноцид, а даже в полноценную войну", — написала главный редактор RT в своём Telegram-канале.

Симоньян отметила, что война ведётся иначе. При настоящей войне Россия первым делом разнесла бы Киев "просто в хлам и просто в щепки".

Она призвала не скатываться до уровня украинцев и сохранять благородство.

Ранее супруг Симоньян режиссёр Тигран Кеосаян назвал ошибкой планы взять Киев за пять дней.