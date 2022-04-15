Ксения Собчак отчитала украинцев в Германии, которые ополчились против экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Собчак не считает, что журналистке нужно "надеть рубище и уйти из профессии"
Жители Германии призвали уволить экс-редактора Первого канала Овсянникову из немецкого издания Die Welt. Берлинцы не простили россиянке причастности к пропаганде.
Собчак считает, что такие акции протеста не воодушевляют кого-то повторить поступок Овсянниковой.
"Такая реакция не приучит людей к привычке "каяться до победного", безмолвно сносить следующие десять лет тычки и плевки, чтобы вымолить прощение. Такая реакция озлобит и подтолкнет к позиции "да пошло оно все на ***". И следующий человек уйдет молча, если вообще уйдет", — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
История показалась Собчак схожей с ситуацией Чулпан Хаматовой, от которой требуют ежедневного осуждения спецоперации на Украине.
"Тебе мало просто высказаться один раз в интервью, тебе надо каждый день клепать посты, чтобы искупить свое гражданство. Тебе мало пойти на должностное преступление и подвести себя под статью в иноагентских реалиях, тебе надо надеть рубище и уйти из профессии навсегда", — негодует телеведущая.
Жители Германии призвали уволить экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову из немецкого издания Die Welt. Берлинцы не простили россиянке причастности к пропаганде.
Ранее стало известно, что одно из успешных изданий Германии Die Welt сделало Овсянникову своей сотрудницей. Представительнице СМИ доверено рассказывать о событиях в России и на Украине.
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