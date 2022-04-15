Ведущий из США не согласился с Байденом насчёт "путинского скачка цен"

По мнению американского ведущего Шона Хэннити, глава Соединённых Штатов Джо Байден заблуждается, обвиняя российского лидера Владимира Путина в в повышении цен на территории США.

По словам Хэннити, в происходящем у себя в стране виноват сам Байден, инфляция при котором выросла до максимальных значений за последние 40 лет, и всё остальное также "пошло наперекосяк".

То, в чём Байден обвинил Путина, тележурналист назвал "абсолютной ложью", предложив сначала посмотреть на себя.

"Это полная и абсолютная ложь. Байден уже около 15 месяцев занимает свой пост, и за это время все пошло наперекосяк. Подчеркну, именно все. Я не могу назвать ничего, что шло бы, как надо", — сказал ведущий прямо в эфире Fox News.

Ранее в издании Washington Post говорилось, что санкции против РФ, введённые США, будут способствовать дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране, в частности, вызвав дальнейший рост инфляции. По мнению авторов материала, антироссийская политика Вашингтона в отношении России отрицательно сказывается на рейтинге Байдена и его администрации, играя против него на предстоящих выборах.