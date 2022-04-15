Синоптики предупреждают о возвращении зимы со снегом в Москву

Тёплые весенние деньки установились в Москве ненадолго. Скоро в столицу вернутся заморозки.

По информации центра "Фобос", 16 и 17 апреля в Москве ожидается резкое похолодание. В субботу прогнозируются осадки в виде снега, в воскресенье ожидаются заморозки. Вечером в пятницу на столицу обрушится ливень.

"А на пик ненастье выйдет в субботу в первую половину дня — интенсивность дождей, по модельным оценкам, может достигать 5 мм за 6 часов. В ночь на воскресенье осадки начнут ослабевать, но теперь они могут переходить в снег", — прогнозируют синоптики.

Не исключается, что к понедельнику на столицу прольётся до 40% апрельского объёма влаги.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что в апреле солнечные дни будут сменяться дождями и даже метелью.