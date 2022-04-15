Глава СПЧ Фадеев о блокировке YouTube: "Мы потеряем инструмент"

Глава Совета при Президенте РФ Валерий Фадеев признал, что блокировка YouTube — это "непростая история".

Валерий Фадеев высказался по поводу перспективы блокировки видеохостинга.

"С одной стороны, YouTube, конечно, — инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине. С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией", — цитирует слова советника президента РФ РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор, когда Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ". Дипломат призвала всех спешно переносить свой контент на другие площадки.