Глава Совета при Президенте РФ Валерий Фадеев признал, что блокировка YouTube — это "непростая история".
Валерий Фадеев высказался по поводу перспективы блокировки видеохостинга.
"С одной стороны, YouTube, конечно, — инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине. С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией", — цитирует слова советника президента РФ РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор, когда Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ". Дипломат призвала всех спешно переносить свой контент на другие площадки.
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