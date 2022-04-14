Петросяна обидели высказывания в программе Соловьёва

Евгения Петросяна задели нападки на юмористов. Выпады в сторону непатриотичных комиков прозвучали в передаче Владимира Соловьёва. Артист попросил не "стричь всех под одну гребёнку".

Евгений Ваганович выразил свою поддержку спецоперации на Украине. Он заверил, что готов выступать перед военнослужащими РФ в госпиталях.

Юмористу не понравилось то, что в передаче Владимира Соловьёва записали всех комиков в предатели родины.

"Несколько раз в передаче Соловьева я видел рассуждения Виктора Третьякова, патриота нашей страны — в чем я к нему сердечно присоединяюсь. При этом из его уст я слышал слова, мол, "вот эти юмористы". Так пренебрежительно он говорил… Из этого можно понять, что все мы, юмористы, не очень хорошие люди", — высказал своё возмущение Петросян.

Ранее юмористу польстило то, что Владимир Путин в одном из своих давних выступлений озвучил остроту из его спектакля "Когда финансы поют романсы".