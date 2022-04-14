EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Петросяна обидели высказывания в программе Соловьёва

Общество

Евгения Петросяна задели нападки на юмористов. Выпады в сторону непатриотичных комиков прозвучали в передаче Владимира Соловьёва. Артист попросил не "стричь всех под одну гребёнку".

Петросяна обидели высказывания в программе Соловьёва

Евгений Ваганович выразил свою поддержку спецоперации на Украине. Он заверил, что готов выступать перед военнослужащими РФ в госпиталях.

Юмористу не понравилось то, что в передаче Владимира Соловьёва записали всех комиков в предатели родины.

"Несколько раз в передаче Соловьева я видел рассуждения Виктора Третьякова, патриота нашей страны — в чем я к нему сердечно присоединяюсь. При этом из его уст я слышал слова, мол, "вот эти юмористы". Так пренебрежительно он говорил… Из этого можно понять, что все мы, юмористы, не очень хорошие люди", — высказал своё возмущение Петросян.

Ранее юмористу польстило то, что Владимир Путин в одном из своих давних выступлений озвучил остроту из его спектакля "Когда финансы поют романсы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин евгений петросян владимир соловьёв
Sberbank
Новости
Крейсер "Москва" пошёл ко дну при буксировке — Минобороны РФ
Чеченский спецназ ликвидировал сотрудника спецслужб США
Садальский о пострадавших олигархах РФ: "Нечего кубышку у них держать"
Киевская власть напрашивается на уничтожение командных центров
Петросяна обидели высказывания в программе Соловьёва
Зеленский рассказал о снижении возможностей для переговоров с Москвой
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты
В Польше рассказали о подготовке к войне с Россией
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Ирина Шлионская Поэт Дондок Улзытуев — потомок шаманов и пророк Ирина Шлионская Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова Игорь Буккер National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
Петросяна обидели высказывания в программе Соловьёва
Зеленский рассказал о снижении возможностей для переговоров с Москвой
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты
В Польше рассказали о подготовке к войне с Россией
Житель Белгородской области получил ранение от обстрела ВСУ
ВС РФ ликвидировали наемника из США и подозревают его в содействии спецслужбам
В США отменили концерт Сабурова из-за шутки над активисткой в "крови"
Кадыров: жители Донбасса получили пятитысячные купюры от чеченских бойцов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников