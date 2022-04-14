Нурлан Сабуров пошутил про месячные, когда увидел активистку в платье с красными пятнами. После этого комику из шоу "Что было дальше?" запретили выступать в США.
Попытка Нурлана Сабурова вести свои выступления, не затрагивая темы спецоперации на Украине, не удалась.
Публика в зале вела себя по отношению к юмористу враждебно. Сначала его освистали в Лос-Анджелесе, затем в Нью-Йорке. На одном из концертов на сцену к нему выбежала девушка, белое платье которой было испачкано красной краской, символизирующей кровь.
30-летний комик съязвил о том, что у девушки началась менструация. Подобная острота пришлась не по душе жителям США. Шоумену не разрешили выступить в Чикаго после скандального инцидента.
Ранее звезда шоу "Что было дальше" признался, что опасается высказывать свою позицию по поводу происходящего на Украине. Он объяснял, что у него есть семья. Неопределённые высказывания не устроили ни одну из сторон. Комика раскритиковали и патриоты, и либералы.
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