В США отменили концерт Сабурова из-за шутки над активисткой в "крови"

Нурлан Сабуров пошутил про месячные, когда увидел активистку в платье с красными пятнами. После этого комику из шоу "Что было дальше?" запретили выступать в США.

Попытка Нурлана Сабурова вести свои выступления, не затрагивая темы спецоперации на Украине, не удалась.

Публика в зале вела себя по отношению к юмористу враждебно. Сначала его освистали в Лос-Анджелесе, затем в Нью-Йорке. На одном из концертов на сцену к нему выбежала девушка, белое платье которой было испачкано красной краской, символизирующей кровь.

30-летний комик съязвил о том, что у девушки началась менструация. Подобная острота пришлась не по душе жителям США. Шоумену не разрешили выступить в Чикаго после скандального инцидента.

Ранее звезда шоу "Что было дальше" признался, что опасается высказывать свою позицию по поводу происходящего на Украине. Он объяснял, что у него есть семья. Неопределённые высказывания не устроили ни одну из сторон. Комика раскритиковали и патриоты, и либералы.